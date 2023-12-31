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استعدادًا للمشاركة بكأس آسيا 2023

انتقادات لغياب سلطان الغنام عن قائمة الأخضر

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٥ مساءً
انتقادات لغياب سلطان الغنام عن قائمة الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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أثار استبعاد المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لنجم النصر، سلطان الغنام، حالة من الجدل، خاصة أنه يُقدم مستوى مميزًا خلال منافسات الموسم الحالي.

الأخضر يستعد لكأس آسيا

وأعلن مانشيني بالأمس، عن قائمة أولية ضمت 30 لاعبًا، لبدء المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا 2023، التي ستُقام في قطر، خلال الفترة من 12 يناير وحتى 20 فبراير.

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انتقادات لمانشيني لاستبعاد سلطان الغنام

وتفاعل الإعلاميون والجماهير مع القائمة التي أعلنها مانشيني، عبر منصة “إكس”، وأكدوا أن سلطان الغنام الغائب الأبرز، وانتقدوا المدرب الإيطالي لعدم ضمه، ليصبح اسم النجم النصراوي ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

وعلق الإعلامي فهد الروقي، قائلًا: “أعتقد بأن عدم ضم سلطان الغنام ليس له علاقة بالمستوى الفني هو يستحق وأفضل بمراحل من فواز الصقور؛ إن كانت قناعة مدرب فهي كارثة”.

سلطان الغنام
الغنام

وقال القانوني خالد الشعلان: “ما يتعرض له النجم الغنام، يذكرني ببدايات ما تعرض له النجم محمد نور.. هناك من لا يرغب بنجومية وتألق لاعب إلا من ناد واحد”، وكتب محمد العميري: “معقولة.. مانشيني ما يشوف الغنام”.

وكتب إدريس الفقيه: “أفضل ظهير أيمن في آسيا لا يلعب في منتخب بلاده!”، وقال الإعلامي عدنان جستنيه: “حقيقة أستعجب كثيرًا عدم ضم سلطان الغنام؟، يقدم مع فريقه النصر أفضل المستويات في هذا الموسم، فلماذا لم يتم اختياره؟”.

سلطان الغنام مع المنتخب السعودي
الغنام

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