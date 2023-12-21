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بارتفاع 121% عن الموسم الماضي

انتهاء موسم شراء القمح المحلي بتوريد 1.2 مليون طن

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ مساءً
انتهاء موسم شراء القمح المحلي بتوريد 1.2 مليون طن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، اليوم الخميس، انتهاء موسم شراء القمح المحلي للعام 2023 وذلك بتوريد صافي كمية 1.2 مليون طن، بارتفاع 121% عن الموسم الماضي.

موسم شراء القمح المحلي

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن إجمالي عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم بلغ 3,206 مزارع من إجمالي 3.7 ألف مزارع مسجل بالمنصة بارتفاع 27% عن العام الماضي.

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المناطق الأكثر توريداً

وجاءت منطقة القصيم في مقدمة مناطق المملكة توريداً للقمح المحلي بصافي كمية 309 ألف طن وبارتفاع 186% عن الموسم الماضي، ثم منطقة الجوف بصافي كمية 231,617 طن بنسبة ارتفاع 71%، وتلتها منطقة تبوك بصافي كمية 221.8 ألف طن وبارتفاع 41%، ثم منطقة حائل بصافي كمية 204 ألف طن بارتفاع 232%، فوادي الدواسر بصافي كمية 89,733 طن بارتفاع 348%، والخرج بصافي كمية 70,046 طن بارتفاع 71%، والرياض بصافي كمية 56,390 طن بارتفاع 337%، وأخيرا الأحساء بصافي كمية 4,632 طن بارتفاع 245%.

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