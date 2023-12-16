انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 213 ريالاً رياح نشطة وأتربة مثارة وضباب على 5 مناطق موعد مباراة الأهلي المصري ضد فلوميننسي الاتحاديون غاضبون شبورة وضباب على عدة مناطق حتى الثامنة صباحًا ماكرون لـ بوتين: يجب أن نكون جادين أنا لم أغير رقم هاتفي تهنئة من السديس لـ سعود بن مشعل بعد تعيينه نائبًا لأمير مكة 180 ألف دولار لـ الأمير هاري فيصل بن فرحان: لا حديث عن المستقبل دون وقف إطلاق النار في غزة الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية
شهدت أسعار الذهب في السعودية، صباح اليوم السبت، انخفاضاً طفيفاً مع بداية التعاملات، مقارنة بالأيام السابقة.
وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بالمملكة، نحو 213.09، ريال أي ما يعادل نحو 56.82 دولار.
وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 243.53 ريال، أي ما يعادل نحو 66.94 دولار، وعيار 22 نحو 223.24 ريال، وعيار 18 نحو (182.65) ريال.
كما سجل الجرام عيار 14 نحو 142.06 ريال، أي ما يعادل نحو 33.88 دولار.