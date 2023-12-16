انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 213 ريالاً

شهدت أسعار الذهب في السعودية، صباح اليوم السبت، انخفاضاً طفيفاً مع بداية التعاملات، مقارنة بالأيام السابقة.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بالمملكة، نحو 213.09، ريال أي ما يعادل نحو 56.82 دولار.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 243.53 ريال، أي ما يعادل نحو 66.94 دولار، وعيار 22 نحو 223.24 ريال، وعيار 18 نحو (182.65) ريال.

كما سجل الجرام عيار 14 نحو 142.06 ريال، أي ما يعادل نحو 33.88 دولار.