انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 217.66 ريال أسعار العملات مقابل الريال اليوم السبت أمطار رعدية وسيول وبرد على 7 مناطق الظروف الجوية تحرم الاتحاد من مواجهة الطائي والعميد يعود إلى جدة ترتيب دوري روشن بعد نهاية مباريات الجمعة الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 3 سنوات الأهلي يهزم الخليج بشق الأنفس أمطار غزيرة على الشرقية تستمر إلى الغد النصر يبحث عن رد اعتباره أمام التعاون بعد خسارة الدور الأول شاهد .. كيف رحب رئيس الفيفا بمشاركة الهلال في كأس العالم للأندية 2025 ؟
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، انخفاضاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 248.75 ريال، أي ما يعادل نحو 66.33 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 228.02 ريال، أي ما يعادل نحو 60.81 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 217.66 ريال، أي ما يعادل نحو 58.04 دولار، وعيار 18 وصل 186.57 ريال، أي ما يعادل نحو 49.75.