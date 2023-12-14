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انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ208.66 ريال

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ صباحاً
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ208.66 ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 238.47 ريال، أي ما يعادل نحو 63.59 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 218.59 ريال، أي ما يعادل نحو 58.29 دولار.

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أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 208.66 ريال، أي ما يعادل نحو 55.64 دولار، وعيار 18 وصل 178.85 ريال،  أي ما يعادل نحو 47.69.

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