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عيار 24 بسعر 244.07 ريال

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ213.56 ريال

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٨ صباحاً
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ213.56 ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 244.07 ريال، أي ما يعادل نحو 65.09 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 223.73 ريال، أي ما يعادل نحو59.66 دولار.

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سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 213.56 ريال، أي ما يعادل نحو 56.95 دولار، وعيار 18 وصل 183.05 ريال، أي ما يعادل نحو 48.81 دولار.

 

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