انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ213.56 ريال

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 244.07 ريال، أي ما يعادل نحو 65.09 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 223.73 ريال، أي ما يعادل نحو59.66 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 213.56 ريال، أي ما يعادل نحو 56.95 دولار، وعيار 18 وصل 183.05 ريال، أي ما يعادل نحو 48.81 دولار.