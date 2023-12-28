انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 8.6% في الربع الثالث

أكدت تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء، تسجيل معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة نسبة 5.1% في الربع الثالث من 2023، بانخفاض قدره 0.7 نقطة مئوية عن الربع الثالث من 2022، وبارتفاع 0.2 نقطة مئوية عن الربع الثاني من العام الجاري.

انخفاض معدل البطالة

وبلغ معدل البطالة بالنسبة للسعوديين 8.6% في الربع الثالث من 2023، بانخفاض قدره 1.3 نقطة مئوية عن الربع المماثل من 2022، وبارتفاع 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.

كان معدل البطالة بين المواطنين قد بلغ 9.9%، فيما بلغ معدل البطالة لإجمالي السكان 5.8% في الربع الثالث من 2022.