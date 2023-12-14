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الطرح الأولي بقيمة 25 ريالاً للسهم

انطلاق اكتتاب إم بي سي بقيمة سوقية 8.3 مليار ريال

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ مساءً
انطلاق اكتتاب إم بي سي بقيمة سوقية 8.3 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

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تستعد سوق الأسهم السعودية، اليوم الخميس، لاستقبال  الاكتتاب العام على أسهم شركة “إم بي سي” لشريحة الأفراد بعد أن تم تحديد سعر السهم في عملية بناء سجل الأوامر من قبل المؤسسات عند الحد الأعلى للسعر الاسترشادي أي 25 ريالا للسهم.

طلبات بـ54.5 مليار ريال

وقد تمت تغطية اكتتاب المؤسسات في أسهم مجموعة “mbc” بنحو 66 مرة ليجمع الطرح طلبات بـ54.5 مليار ريال.

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وجمعت الشركة 831 مليون ريال من الطرح ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 8.3 مليار ريال. وكانت شركة “إم بي سي” قد طرحت أكثر من 33 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 10% من رأسمالها وتم تحديد النطاق السعري بين 23 و25 ريالا للسهم.

إم بي سي أكبر شبكة بث بالشرق الأوسط

أعلنت مجموعة إم بي سي (MBC)، وهي أكبر شبكة بث في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أنها جذبت طلبات من مؤسسات استثمارية بقيمة 54.5 مليار ريال (14.5 مليار دولار) لطرحها العام الأولي في الرياض بقيمة 222 مليون دولار، ليصل حجم تغطية الاكتتاب حوالي 66 مرة.

أظهرت البيانات التي جمعتها “بلومبرغ” أن أسهم الشركات، التي جمعت ما لا يقل عن 50 مليون دولار من خلال الاكتتابات العامة الأولية في الخليج هذا العام، ارتفعت 38% في المتوسط بعد بدء التداول عليها، متفوقة بقوة على نظيراتها في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.

ازدهار اكتتابات الخليج

ازدهرت سوق الاكتتابات الأولية في المنطقة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وتزايد اهتمام المستثمرين، وبرامج الخصخصة الحكومية. وحتى الآن هذا العام، جمعت الشركات 9.3 مليار دولار من خلال الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط، وهو ما يمثل حوالي 40% من إجمالي أحجام الاكتتابات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن المؤكد أن الحصص المطروحة للبيع محدودة في كثير من الحالات، مما يعني أن الطلب يفوق العرض بكثير. فقد طُرحت نسبة 10% فقط من أسهم كلٍّ من “إم بي سي” و”بيورهيلث”.

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