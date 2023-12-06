انطلاق الجولة الـ16 من دوري روشن غدًا

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تنطلق منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بـ3 مباريات، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
وستُقام مباراتان، عند الساعة السادسة مساء غد، حيث يلعب الحزم ضد الفتح على استاد نادي الحزم في الرس، ويستضيف ضمك فريق الاتحاد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
وتُختتم مباريات الغد في الجولة السادسة عشرة من الدوري، عند الساعة التاسعة مساء، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الاتفاق على استاد نادي الشباب في الرياض.
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن قبل مباريات الغد، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ41 نقطة، ثم النصر بـ34 نقطة، يليه الأهلي برصيد 30 نقطة، ثم الاتحاد والتعاون بـ28 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الفتح.
ويقع الاتفاق بالمركز السابع برصيد 23 نقطة، ثم ضمك بـ21 نقطة، يليه الفيحاء والوحدة بـ19 نقطة، ثم الطائي بـ17 نقطة، الشباب والرياض 16 نقطة، يليه الخليج، الأخدود وأبها بـ13 نقطة، الرائد 12 نقطة، والحزم 8 نقاط.