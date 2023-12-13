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ستُقام 3 مواجهات

انطلاق الجولة الـ17 من دوري روشن غدًا

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ مساءً
انطلاق الجولة الـ17 من دوري روشن غدًا
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بـ3 مباريات، وسط صراع قوي لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز.

موعد مباريات الغد

وتُقام مباراتان عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب أبها ضد الحزم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويواجه الأخدود فريق الطائي على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

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أبها
لاعبو الفريق – المصدر @abhaFC

وفي ختام مباريات الغد في الدوري، يُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الفيحاء على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة التاسعة مساء.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن قبل انطلاق الجولة الـ17، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ44 نقطة، ثم النصر بـ37 نقطة، يليه التعاون برصيد 31 نقطة، ثم الأهلي بـ30 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد.

ويقع ضمك بالمركز السادس بـ24 نقطة، بالتساوي مع الفتح والاتفاق، ثم الوحدة بـ22 نقطة، الفيحاء بـ19 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب والطائي، ثم الخليج والرياض بـ16 نقطة، الرائد، الأخدود وأبها 13 نقطة، والحزم 11 نقطة.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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