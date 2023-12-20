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انطلاق الجولة الـ18 من دوري روشن غدًا

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ مساءً
انطلاق الجولة الـ18 من دوري روشن غدًا
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بـ3 مباريات، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباريات الغد

وستُقام مباراتان عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب الخليج ضد الفيحاء على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك نظيره الطائي على ملعبه في خميس مشيط.

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وتُختتم مباريات اليوم الأول في الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، عند الساعة التاسعة مساء، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد أبها، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

أبها
لاعبو أبها – المصدر @abhaFC

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الـ18، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ47 نقطة، ثم النصر بـ37 نقطة، يليه الأهلي والتعاون برصيد 34 نقطة، ثم الاتحاد بـ28 نقطة، يليه ضمك بـ27 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ويقع الفتح في المركز السابع بـ25 نقطة، ثم الاتفاق بـ24 نقطة، يليه الوحدة بـ22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الخليج والفيحاء، ثم الشباب برصيد 18 نقطة، يليه الطائي بـ17 نقطة، ثم الأخدود والرياض برصيد 16 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة، ثم الرائد بـ13 نقطة، ويتذيل الحزم الترتيب بـ12 نقطة.

نادي الحزم
لاعبو الفريق – المصدر @alhazem_fc

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