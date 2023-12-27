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انطلاق الجولة الـ19 من دوري روشن بمباراتين غدًا

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٧ مساءً
انطلاق الجولة الـ19 من دوري روشن بمباراتين غدًا
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بمواجهتين، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

الاتفاق والحزم بدوري روشن

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد نظيره الحزم، عند الساعة السادسة مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

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ويتواجد الاتفاق في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز غدًا، فيما يقع الحزم في المركز الأخير برصيد 12 نقطة، ويأمل في استعادة توازنه.

نادي الحزم
لاعبو الفريق – المصدر @alhazem_fc

مباراة الرياض ضد ضمك

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضيفًا على نظيره الرياض، على استاد الأمير فيصل بن فهد، عند الساعة السادسة مساء، ويأمل كل منهما في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز غدًا.

نادي الرياض
لاعبو الفريق – المصدر @AlRiyadhFC

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الخليج في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

ضمك
لاعبو الفريق – المصدر @DAMAC_CLUB

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