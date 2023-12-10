انطلاق انتخابات الرئاسة في مصر لعام 2024

انطلقت اليوم الأحد، عملية انتخابات الرئاسة المصرية في الداخل لعام 2024، وسيستمر التصويت على مدار ثلاثة أيام، تبدأ من اليوم الأحد، حتى يوم الثلاثاء.

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

ويبلغ عدد المرشحين للرئاسة المصرية 4 أشخاص، هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

وأنهت السلطات المصرية استعداداتها لاستقبال الناخبين، إذ أعلنت وزارة التعليم المصرية تجهيز 8563 مدرسة، خُصصت للجان الانتخابية بجميع المحافظات.

9376 مركزاً انتخابياً

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، أن عدد لجان الاقتراع الفرعية يبلغ 11 ألفاً و631 لجنة بداخل 9376 مركزاً انتخابياً.