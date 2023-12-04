انطلاق مهرجان العرضيات للعسل بنسخته التاسعة

بحضور وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة م. ماجد الخليف، افتتح محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، اليوم الأحد مهرجان العسل التاسع بالعرضيات، تحت شعار “العسل الأصلي في موطنه الأصلي”، وبمشاركة وجهاء وأعيان المجتمع وضيوف المهرجان من الإعلاميين والشخصيات المجتمعية.

وجاء بتنظيم ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية وفي مقدمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في مكتبها بمحافظة العرضيات، وبلدية العرضية الشمالية.

كما ينظم المهرجان بمساهمة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي كان لها دور هام في دعم المهرجان كجمعية التنمية الأهلية بالعرضية الشمالية والجنوبية والعوامر والريد، وجمعيات البر الخيرية بالشمالية والمروة والجنوبية، ومكتب تعليم العرضيات، ومؤسسات خاصة ورجال أعمال.

وتشتهر محافظة العرضيات بكثرة النحالين الذين ينتجون أنواعًا متعددة من العسل البلدي الأصلي، وتختلف أصنافه بمختلف المواسم والنباتات البرية، خصوصًا شجرة السدر والسمرة والكتاد والضهيان المنتشرة في أودية وسهول المحافظة بكثرة وغيرها من النباتات العاسلة، التي يحرص النحالون على الاستفادة منها لإنتاج أجود أنواع العسل البلدي.

ويحتوي المهرجان على العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية والموروث والتراث الشعبي، وكذلك يتخلله تقديم نصائح وإرشادات توعوية للنحالين عن كيفية تربية النحل بالطرق الحديثة.

وأشاد الأمير فيصل بن سلطان بما شاهده مؤكداً أن هذا يعكس اهتمام القيادة الرشيدة ممثلة في سمو أمير المنطقة بالمنتج الوطني ودعمه، موجهاً شكره لجميع الجهات التي قامت على المهرجان.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، حرص الوزارة على إقامة المهرجانات والفعاليات الزراعية للتعريف بالمزايا النسبية لكل منطقة، ودعمًا للمزارعين للتعريف بمنتجاتهم وتبادل الخبرات بين المحافظات، ومساعدة النحالين في فتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من داخل المحافظة وخارجها.