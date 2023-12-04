Icon

انطلاق مهرجان العرضيات للعسل بنسخته التاسعة Icon إحالة متهم من جنسية عربية إلى المحكمة المختصة لارتكابه عدداً من جرائم التزوير Icon زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تركيا Icon وندر جاردن بموسم الرياض.. تجربة ترفيهية فريدة في أكبر مدينة ملاهي متنقلة Icon وزير الطاقة: لن نغير ثيابنا ولن نغير ألواننا.. نفخر ونعتز بثقافتنا وإيماننا Icon صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين دور العرض العالمية Icon بالفيديو.. 11 قتيلاً على الأقل جراء ثوران بركان في إندونيسيا Icon تركي آل الشيخ: تكريم الفنان علي المدفع بحفل جوي هذا العام Icon السعودية تعد العالم بنسخة خضراء استثنائية من إكسبو الرياض 2030 Icon إطلاق ميثاق خفض انبعاثات النفط والغاز برعاية السعودية والإمارات في كوب 28 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان آل سعود

انطلاق مهرجان العرضيات للعسل بنسخته التاسعة

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ مساءً
انطلاق مهرجان العرضيات للعسل بنسخته التاسعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بحضور وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة م. ماجد الخليف، افتتح محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، اليوم الأحد مهرجان العسل التاسع بالعرضيات، تحت شعار “العسل الأصلي في موطنه الأصلي”، وبمشاركة وجهاء وأعيان المجتمع وضيوف المهرجان من الإعلاميين والشخصيات المجتمعية.

وجاء بتنظيم ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية وفي مقدمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في مكتبها بمحافظة العرضيات، وبلدية العرضية الشمالية.

قد يهمّك أيضاً
العشب والكلأ على مد البصر في القوز بعد الحالة المطرية

العشب والكلأ على مد البصر في القوز بعد الحالة المطرية

لحظة وصول رهينتين روسيتين مفرج عنهما إلى الحدود بين غزة ومصر

لحظة وصول رهينتين روسيتين مفرج عنهما إلى الحدود بين غزة ومصر

كما ينظم المهرجان بمساهمة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي كان لها دور هام في دعم المهرجان كجمعية التنمية الأهلية بالعرضية الشمالية والجنوبية والعوامر والريد، وجمعيات البر الخيرية بالشمالية والمروة والجنوبية، ومكتب تعليم العرضيات، ومؤسسات خاصة ورجال أعمال.

وتشتهر محافظة العرضيات بكثرة النحالين الذين ينتجون أنواعًا متعددة من العسل البلدي الأصلي، وتختلف أصنافه بمختلف المواسم والنباتات البرية، خصوصًا شجرة السدر والسمرة والكتاد والضهيان المنتشرة في أودية وسهول المحافظة بكثرة وغيرها من النباتات العاسلة، التي يحرص النحالون على الاستفادة منها لإنتاج أجود أنواع العسل البلدي.

ويحتوي المهرجان على العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية والموروث والتراث الشعبي، وكذلك يتخلله تقديم نصائح وإرشادات توعوية للنحالين عن كيفية تربية النحل بالطرق الحديثة.

وأشاد الأمير فيصل بن سلطان بما شاهده مؤكداً أن هذا يعكس اهتمام القيادة الرشيدة ممثلة في سمو أمير المنطقة بالمنتج الوطني ودعمه، موجهاً شكره لجميع الجهات التي قامت على المهرجان.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، حرص الوزارة على إقامة المهرجانات والفعاليات الزراعية للتعريف بالمزايا النسبية لكل منطقة، ودعمًا للمزارعين للتعريف بمنتجاتهم وتبادل الخبرات بين المحافظات، ومساعدة النحالين في فتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من داخل المحافظة وخارجها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجاسر: نستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى أكثر من 330 مليون مسافر
السعودية اليوم

الجاسر: نستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى...

السعودية اليوم
انطلاق الموسم الـ 11 من شاعر المليون غدًا بجوائز 15 مليون درهم
السعودية اليوم

انطلاق الموسم الـ 11 من شاعر المليون...

السعودية اليوم
لقطات لتدفق الشلالات غرب تبوك بعد هطول الأمطار
السعودية اليوم

لقطات لتدفق الشلالات غرب تبوك بعد هطول...

السعودية اليوم
حلم عشاق رابطة محترفي التنس يتحول لحقيقة على الأراضي السعودية
الرياضة

حلم عشاق رابطة محترفي التنس يتحول لحقيقة...

الرياضة
وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

وظائف
التأمينات ترد على موظفة قطاع خاص مفصولة دون إشعار
السعودية اليوم

التأمينات ترد على موظفة قطاع خاص مفصولة...

السعودية اليوم
توقعات بانفراجة وشيكة بعد اللقاء المنتظر بين بايدن وشي
العالم

توقعات بانفراجة وشيكة بعد اللقاء المنتظر بين...

العالم
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مودريتش وكاسيميرو
الرياضة

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مودريتش وكاسيميرو

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه