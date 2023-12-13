وذكر بايدن، خلال فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن، أن الحكومة الإسرائيلية بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة، وأضاف: “لقد بدؤوا يفقدون هذا الدعم”.
وتابع: “على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تغيير حكومته المتشددة”. وأبرز الرئيس الأمريكي: “هذه هي الحكومة الأكثر محافظة في تاريخ إسرائيل، وهي لا تريد حل الدولتين”.
حرب غزة
ويأتي حديث بايدن بعد وقت قصير من مقطع مصور نشره نتنياهو، على حسابه في منصة “إكس”، يقول فيه: إن واشنطن وتل أبيب تختلفان بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة.
وذكر نتنياهو أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في أهدافها المتمثلة في القضاء على حماس واستعادة المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية، لكنه أشار إلى أن الحليفتين تختلفان بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة.