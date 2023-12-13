انفجر الانقسام بين إسرائيل والولايات المتحدة بشكل كبير، وأصبح إلى العلن مع تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.

تغير لهجة أمريكا حيال إسرائيل

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن تصريحات بايدن تمثل أكبر تغير في لغة الولايات المتحدة بشأن إسرائيل منذ هجوم أكتوبر.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال اليوم الثلاثاء: إن الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات تطرفًا في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد حل الدولتين.

وأضاف بايدن، أنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغيير وتقوية حكومته لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

تغيير حكومة نتنياهو

وزعم الرئيس الأمريكي، أن “سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيًّا”، بحسب تعبيره.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، مساء الثلاثاء، عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله: “إن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغيير حكومته”.

فقد دعم المجتمع الدولي