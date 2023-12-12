بأمر الملك سلمان.. إعفاء أحمد بن فهد بن سلمان وتعيين سعود بن بندر نائبًا لأمير الشرقية

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعفاء صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية من منصبه، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.