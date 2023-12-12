Icon

كانتي وبنزيما يضيفان الهدفين الثاني والثالث لـ الاتحاد Icon فيصل بن سلمان رئيسًا لمجلسي دارة الملك عبدالعزيز وأمناء مكتبة الملك فهد Icon بأمر الملك سلمان.. الدواد أمينًا للعاصمة المقدسة وعبدالله جالي أمينًا لعسير Icon بأمر الملك سلمان.. خالد بن سطام نائبًا لأمير عسير وخالد بن سعود نائبًا لأمير تبوك Icon رومارينيو يفتتح التسجيل لنادي الاتحاد Icon بأمر الملك سلمان.. إعفاء منصور بن محمد وتعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود محافظًا لحفر الباطن Icon بأمر الملك سلمان.. إعفاء أحمد بن فهد بن سلمان وتعيين سعود بن بندر نائبًا لأمير الشرقية Icon بأمر الملك سلمان.. إعفاء بدر بن سلطان وتعيين سعود بن مشعل نائبًا لأمير مكة Icon الملك سلمان يأمر بتعيين سلمان بن سلطان أميرًا لمنطقة المدينة المنورة Icon منح المدارس المزيد من الممكنات والصلاحيات لدعم نواتج التعلم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

بأمر الملك سلمان.. إعفاء أحمد بن فهد بن سلمان وتعيين سعود بن بندر نائبًا لأمير الشرقية

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ مساءً
بأمر الملك سلمان.. إعفاء أحمد بن فهد بن سلمان وتعيين سعود بن بندر نائبًا لأمير الشرقية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعفاء صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية من منصبه، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.

قد يهمّك أيضاً
التشكيل المتوقع لـ الاتحاد ضد أوكلاند سيتي

التشكيل المتوقع لـ الاتحاد ضد أوكلاند سيتي

قانوني يسخر بعد رفض احتجاج الهلال ضد طرد علي البليهي

قانوني يسخر بعد رفض احتجاج الهلال ضد طرد علي البليهي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن بندر ونائبه: أفكار متنوعة للمستقبل في إكسبو الرياض 2030
السعودية اليوم

فيصل بن بندر ونائبه: أفكار متنوعة للمستقبل...

السعودية اليوم
موعد إيداع دعم سكني لشهر نوفمبر
السعودية اليوم

موعد إيداع دعم سكني لشهر نوفمبر

السعودية اليوم
آرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفوز ثمين ضد برينتفورد
الرياضة

آرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفوز ثمين...

الرياضة
وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

وظائف
وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات
وظائف

وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات

وظائف
فيديو يتسبب في الهجوم على محمد البريك
الرياضة

فيديو يتسبب في الهجوم على محمد البريك

الرياضة
حمدالله وبنزيما يقودان تشكيل الاتحاد لمواجهة أجمك الأوزبكي
الرياضة

حمدالله وبنزيما يقودان تشكيل الاتحاد لمواجهة أجمك...

الرياضة
لقطات توثق جريان السيول في تبوك وأملج بعد أمطار الفجر
السعودية اليوم

لقطات توثق جريان السيول في تبوك وأملج...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه