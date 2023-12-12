كانتي وبنزيما يضيفان الهدفين الثاني والثالث لـ الاتحاد فيصل بن سلمان رئيسًا لمجلسي دارة الملك عبدالعزيز وأمناء مكتبة الملك فهد بأمر الملك سلمان.. الدواد أمينًا للعاصمة المقدسة وعبدالله جالي أمينًا لعسير بأمر الملك سلمان.. خالد بن سطام نائبًا لأمير عسير وخالد بن سعود نائبًا لأمير تبوك رومارينيو يفتتح التسجيل لنادي الاتحاد بأمر الملك سلمان.. إعفاء منصور بن محمد وتعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود محافظًا لحفر الباطن بأمر الملك سلمان.. إعفاء أحمد بن فهد بن سلمان وتعيين سعود بن بندر نائبًا لأمير الشرقية بأمر الملك سلمان.. إعفاء بدر بن سلطان وتعيين سعود بن مشعل نائبًا لأمير مكة الملك سلمان يأمر بتعيين سلمان بن سلطان أميرًا لمنطقة المدينة المنورة منح المدارس المزيد من الممكنات والصلاحيات لدعم نواتج التعلم
صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعفاء صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية من منصبه، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.