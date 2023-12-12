بأمر الملك سلمان.. إعفاء بدر بن سلطان وتعيين سعود بن مشعل نائبًا لأمير مكة

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعفاء صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.