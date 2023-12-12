بأمر الملك سلمان.. إعفاء منصور بن محمد وتعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود محافظًا لحفر الباطن

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعفاء صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود محافظ حفر الباطن من منصبه، وتعيين صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود محافظًا لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة.