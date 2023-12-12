بأمر الملك سلمان.. الدواد أمينًا للعاصمة المقدسة وعبدالله جالي أمينًا لعسير

صدر أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين المهندس عبدالله بن مهدي بن علي جالي أمينًا لمنطقة عسير بالمرتبة الممتازة.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الأستاذ مساعد بن عبدالعزيز بن عبدالله الداود أمينًا للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة.