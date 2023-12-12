بأمر الملك سلمان.. يوسف البيالي نائبًا لرئيس الاستخبارات العامة

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الدكتور يوسف بن صياح بن نزال البيالي نائبًا لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة.