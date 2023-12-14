باريس سان جيرمان يرافق بوروسيا دورتموند لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

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انتهت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بوروسيا دورتموند الألماني بالتعادل بنتيجة 1- 1، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وكان دورتموند بادر بالتسجيل عبر اللاعب كريم أديمي في الدقيقة الـ52، بينما سجل اللاعب وارين إميري هدف التعادل لسان جيرمان في الدقيقة الـ57.
وبعد التعادل، أصبح رصيد دورتموند 11 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، بينما أصبح رصيد سان جيرمان 8 نقاط في المركز الثاني ومتأهلًا لدور الـ16 رفقة دورتموند.
كريم أدييمي يفتتح التسجيل لدورتموند أمام باريس سان جيرمان#دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان #دورتموند_باريس pic.twitter.com/o2QT1sUU8q
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2023
وارن زائير إيمري يعادل النتيجة لباريس سان جيرمان في شباك دورتموند #دوري_أبطال_أوروبا #باريس_سان_جيرمان #دورتموند_باريس pic.twitter.com/cQRbm5eQmT
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2023