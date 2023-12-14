Icon

هدية رومارينيو لـ الاتحاد في كأس العالم للأندية Icon 3 مباريات تفتتح الجولة الـ 17 من دوري روشن الخميس Icon بايدن لن يعفو عن نجله حال ثبتت إدانته Icon افتتاح طريق مطار الطائف الجديد بأكثر من 14 كم و3 مسارات Icon حمدالله يثير قلق الاتحاد قبل مواجهة الأهلي المصري Icon منافسات قوية في اليوم الأول من عرض جمال الخيل العربية الأصيلة Icon أول تحرك من البنوك الخليجية عقب تحركات الفيدرالي الأمريكي Icon مانشستر سيتي يهزم النجم الأحمر بصعوبة Icon ماذا يعني إبقاء الفيدرالي الأمريكي الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة؟ Icon الأبيض يغطي جبال تبوك في مشهد مبهج للنفس والعين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

باريس سان جيرمان يرافق بوروسيا دورتموند لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ صباحاً
باريس سان جيرمان يرافق بوروسيا دورتموند لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بوروسيا دورتموند الألماني بالتعادل بنتيجة 1- 1، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان ضد دورتموند

وكان دورتموند بادر بالتسجيل عبر اللاعب كريم أديمي في الدقيقة الـ52، بينما سجل اللاعب وارين إميري هدف التعادل لسان جيرمان في الدقيقة الـ57.

قد يهمّك أيضاً
بأمر الملك سلمان.. الدواد أمينًا للعاصمة المقدسة وعبدالله جالي أمينًا لعسير

بأمر الملك سلمان.. الدواد أمينًا للعاصمة المقدسة وعبدالله جالي أمينًا لعسير

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب أذربيجان

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب أذربيجان

باريس سان جيرمان ودورتموند - 2

وبعد التعادل، أصبح رصيد دورتموند 11 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، بينما أصبح رصيد سان جيرمان 8 نقاط في المركز الثاني ومتأهلًا لدور الـ16 رفقة دورتموند.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رسميًا.. هيئة التأمين تبدأ العمل باعتبارها جهة تنظيمية مستقلة
السعودية اليوم

رسميًا.. هيئة التأمين تبدأ العمل باعتبارها جهة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية
وظائف

وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية

وظائف
سبب رفض Liverpool ضم كيليان مبابي
الرياضة

سبب رفض Liverpool ضم كيليان مبابي

الرياضة
قوات أمن المنشآت تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية
حصاد اليوم

قوات أمن المنشآت تعلن نتائج القبول النهائي...

حصاد اليوم
حماس تؤجل تسليم الدفعة الثانية من الأسرى وإسرائيل تهدد
العالم

حماس تؤجل تسليم الدفعة الثانية من الأسرى...

العالم
وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد
وظائف

وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد

وظائف
أوبك+ توصلت إلى إجماع على تخفيضات إنتاج النفط
السوق

أوبك+ توصلت إلى إجماع على تخفيضات إنتاج...

السوق
السعودية وجهة الأحداث الرياضية الكبرى في العالم
السياحة والسفر

السعودية وجهة الأحداث الرياضية الكبرى في العالم

السياحة والسفر

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه