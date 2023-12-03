باريس سان جيرمان يُعزز صدارته بثنائية ضد لوهافر

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انتهت، منذ قليل، مباراة لوهافر ضد باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوز الفريق الباريسي بثنائية نظيفة.
وبدأت مباراة لوهافر ضد باريس سان جيرمان بشكل سريع، قبل أن يحصل الحارس دوناروما على بطاقة حمراء مباشرة، ويُصاب فابيان رويز؛ ليُغادر الثنائي الملعب عند الدقيقة العاشرة، ويُشارك أرناو تيناس ومانويل أوجارتي.
وعلى الرغم من النقص العددي، إلا أن سان جيرمان واصل الضغط، وأهدر كيليان مبابي انفرادًا تامًا بالمرمى عند الدقيقة 20، قبل أن ينجح في هز الشباك عند الدقيقة 23، بعد تلقيه تمريرة مميزة من عثمان ديمبلي.
وأحرز مبابي هدفًا ثانيًا عند الدقيقة 32، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وأهدر محمد بايو وكاسيمير فرصتين للتعادل، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر لوهافر ضد باريس سان جيرمان بهدف نظيف.
ومع بداية الشوط الثاني، ضغط لوهافر بقوة، أملًا في استغلال النقص العددي، ولكن الحارس الشاب تيناس ظهر بشكل مميز، واعتمد الضيوف على الهجمات المرتدة، ومرر أشرف حكيمي كرة لعثمان ديمبلي، وسدد بقوة، ولكن اصطدمت بالقائم.
وأنقذ تيناس فرصة خطيرة عند الدقيقة 79، قبل أن سجل فيتينيا الهدف الثاني عند الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بفوز باريس سان جيرمان، ليرفع رصيده لـ33 نقطة، ويعزز تواجده في صدارة الدوري الفرنسي.