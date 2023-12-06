بالأرقام.. تأثير فاشون ساكالا مع الفيحاء هذا الموسم

خطف النجم الزامبي فاشون ساكالا، الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في الموسم الرياضي الحالي، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه.

فاشون ساكالا يخطف الأنظار

واستعرضت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، أبرز أرقام فاشون ساكالا مع الفيحاء في جميع منافسات هذا الموسم، حيث شارك في 23 مباراة، وساهم في تسجيل 14 هدفًا، ونجح في هز الشباك 9 مرات، وصنع 5 أهداف.

وأضافت شبكة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن فاشون ساكالا قام بـ80 تسديدة بينهم 25 تسديدة على المرمى، وصنع 21 فرصة، ولديه 52 مراوغة ناجحة، لتمنحه تقييمًا 7.20 درجة على مستواه هذا الموسم.

وشارك فاشون ساكالا في 15 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 6 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة، وحصل على بطاقتين صفراوين.

الفيحاء يتأهل بدوري أبطال آسيا

على الجانب الآخر، لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره باختاكور الأوزبكي، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 4\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، ويتأهل إلى الدور التالي، بصحبة العين الإماراتي المتصدر برصيد 15 نقطة.