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بالأرقام.. تأثير فاشون ساكالا مع الفيحاء هذا الموسم

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
بالأرقام.. تأثير فاشون ساكالا مع الفيحاء هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

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خطف النجم الزامبي فاشون ساكالا، الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في الموسم الرياضي الحالي، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه.

فاشون ساكالا يخطف الأنظار

واستعرضت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، أبرز أرقام فاشون ساكالا مع الفيحاء في جميع منافسات هذا الموسم، حيث شارك في 23 مباراة، وساهم في تسجيل 14 هدفًا، ونجح في هز الشباك 9 مرات، وصنع 5 أهداف.

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فاشون ساكالا
ساكالا – المصدر @Alfaihaclub

وأضافت شبكة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن فاشون ساكالا قام بـ80 تسديدة بينهم 25 تسديدة على المرمى، وصنع 21 فرصة، ولديه 52 مراوغة ناجحة، لتمنحه تقييمًا 7.20 درجة على مستواه هذا الموسم.

وشارك فاشون ساكالا في 15 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 6 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة، وحصل على بطاقتين صفراوين.

فاشون ساكالا
ساكالا – المصدر @Alfaihaclub

الفيحاء يتأهل بدوري أبطال آسيا

على الجانب الآخر، لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره باختاكور الأوزبكي، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 4\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، ويتأهل إلى الدور التالي، بصحبة العين الإماراتي المتصدر برصيد 15 نقطة.

الفيحاء في دوري أبطال آسيا
لاعبو الفريق – المصدر @Alfaihaclub

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