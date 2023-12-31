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تصدر قائمة هدافي العالم

بالأرقام.. كريستيانو رونالدو يخطف الأنظار في 2023

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ مساءً
بالأرقام.. كريستيانو رونالدو يخطف الأنظار في 2023
المواطن - فريق التحرير

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أنهى قائد النصر ومنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو منافسات العام الحالي بشكل مميز، حيث انفرد بصدارة هدافي العالم في 2023.

كريستيانو رونالدو هداف العالم

ونجح كريستيانو رونالدو في هز شباك التعاون بالأمس برأسية رائعة، ليرفع رصيده إلى 20 هدفًا في صدارة هدافي دوري روشن السعودي، ويُعزز تواجده في صدارة هدافي العالم برصيد 54 هدفًا.

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وحصد رونالدو صاحب الـ38 عامًا، لقب هداف العالم 2023، متفوقًا على نجم بايرن ميونيخ، الإنجليزي هاري كين، ومهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، حيث سجل كل منهما 52 هدفًا هذا العام.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

أهداف رونالدو في 2023

وجاءت أهداف كريستيانو رونالدو في عام 2023، كالتالي؛ 35 هدفًا مع النصر في دوري روشن السعودي، هدف في كأس خادم الحرمين الشريفين، 6 أهداف في كأس الملك سلمان للأندية العربية، و3 أهداف في دوري أبطال آسيا.

رونالدو هداف البطولة العربية
كريستيانو – المصدر @GoalSA

وخطف رونالدو الأنظار مع النصر في منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ولعب دورًا بارزًا في تتويج العالمي باللقب، كما نال جائزة الهداف.

وعلى الصعيد الدولي، تألق كريستيانو رونالدو بشكل لافت مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في عام 2023، ونجح في تسجيل 9 أهداف، وقاده للتأهل إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” في صدارة المجموعة.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @EURO2024

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