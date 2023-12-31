بالأرقام.. كريستيانو رونالدو يخطف الأنظار في 2023

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أنهى قائد النصر ومنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو منافسات العام الحالي بشكل مميز، حيث انفرد بصدارة هدافي العالم في 2023.
ونجح كريستيانو رونالدو في هز شباك التعاون بالأمس برأسية رائعة، ليرفع رصيده إلى 20 هدفًا في صدارة هدافي دوري روشن السعودي، ويُعزز تواجده في صدارة هدافي العالم برصيد 54 هدفًا.
وحصد رونالدو صاحب الـ38 عامًا، لقب هداف العالم 2023، متفوقًا على نجم بايرن ميونيخ، الإنجليزي هاري كين، ومهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، حيث سجل كل منهما 52 هدفًا هذا العام.
وجاءت أهداف كريستيانو رونالدو في عام 2023، كالتالي؛ 35 هدفًا مع النصر في دوري روشن السعودي، هدف في كأس خادم الحرمين الشريفين، 6 أهداف في كأس الملك سلمان للأندية العربية، و3 أهداف في دوري أبطال آسيا.
وخطف رونالدو الأنظار مع النصر في منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ولعب دورًا بارزًا في تتويج العالمي باللقب، كما نال جائزة الهداف.
وعلى الصعيد الدولي، تألق كريستيانو رونالدو بشكل لافت مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في عام 2023، ونجح في تسجيل 9 أهداف، وقاده للتأهل إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” في صدارة المجموعة.