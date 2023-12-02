Icon

ضبط 17976 مخالفاً بينهم 7 متورطين في جرائم موجبة للتوقيف Icon الهلال بطل الشتاء للمرة السادسة Icon الفتح يبحث عن الفوز الأول ضد الطائي Icon الاتفاق يتسلح بسجل مميز خارج ملعبه لتخطي الأخدود Icon الرائد يسعى لتصحيح المسار Icon مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة بـ34 درجة.. والسودة الأدنى Icon الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز Icon معاناة كريستيانو رونالدو مستمرة ضد الهلال Icon الهلال يتفوق على النصر في 2023 Icon ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 218 ريالاً للجرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
في جميع البطولات هذا الموسم

بالأرقام.. ياسين بونو سر تألق الهلال

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
بالأرقام.. ياسين بونو سر تألق الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ظهر حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو، بشكل مميز هذا الموسم، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

أبرز أرقام ياسين بونو

وشارك ياسين بونو في 16 مباراة مع الهلال في جميع البطولات هذا الموسم، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 12 مرة، واستقبل 6 أهداف فقط، ليكون أقل الحراس استقبالًا للأهداف في دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في العليان القابضة

وظائف شاغرة في العليان القابضة

كريستيانو رونالدو يغيب عن مران النصر اليوم

كريستيانو رونالدو يغيب عن مران النصر اليوم

ياسين بونو
بونو – المصدر @Alhilal_FC

وقام ياسين بونو بـ37 تصديًا، ووصلت نسبة تصدياته الناجحة إلى 86%، ومنحته شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تقييمًا بـ7.16 درجة بعد تألقه اللافت هذا الموسم.

ياسين بونو
بونو – المصدر @Alhilal_FC

ولعب بونو دورًا بارزًا في فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بديربي الرياض ضد النصر بالأمس بثلاثية دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

الهلال
لاعبو الفريق مع بونو – المصدر @Alhilal_FC

الهلال ينفرد بالصدارة

ورفع الهلال رصيده إلى 41 نقطة، ليعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 7 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الثاني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد سداد قيمته
السعودية اليوم

آلية وموعد تركيب عداد الكهرباء وتشغيله بعد...

السعودية اليوم
الفيحاء يتفوق على آهال بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

الفيحاء يتفوق على آهال بثنائية في الشوط...

الرياضة
التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض
الرياضة

التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض

الرياضة
جماهير الاتحاد للإدارة: لوبتيغي مطلبنا
آخر الاخبار

جماهير الاتحاد للإدارة: لوبتيغي مطلبنا

آخر الاخبار
جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
حصاد اليوم

جامعة طيبة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

حصاد اليوم
التويجري : حظر فصل المرأة العاملة أثناء الحمل
السعودية اليوم

التويجري : حظر فصل المرأة العاملة أثناء...

السعودية اليوم
محمد بن سلمان : نهدف لتقديم نسخة استثنائية من معرض إكسبو 2030 في الرياض
السعودية اليوم

محمد بن سلمان : نهدف لتقديم نسخة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه