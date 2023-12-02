بالأرقام.. ياسين بونو سر تألق الهلال

ظهر حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو، بشكل مميز هذا الموسم، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

أبرز أرقام ياسين بونو

وشارك ياسين بونو في 16 مباراة مع الهلال في جميع البطولات هذا الموسم، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 12 مرة، واستقبل 6 أهداف فقط، ليكون أقل الحراس استقبالًا للأهداف في دوري روشن السعودي.

وقام ياسين بونو بـ37 تصديًا، ووصلت نسبة تصدياته الناجحة إلى 86%، ومنحته شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تقييمًا بـ7.16 درجة بعد تألقه اللافت هذا الموسم.

ولعب بونو دورًا بارزًا في فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بديربي الرياض ضد النصر بالأمس بثلاثية دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

الهلال ينفرد بالصدارة

ورفع الهلال رصيده إلى 41 نقطة، ليعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 7 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الثاني.