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بالتفصيل.. خطوات ورابط تحديث بيانات حساب المواطن

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
بالتفصيل.. خطوات ورابط تحديث بيانات حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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يتيح برنامج حساب المواطن، تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين، وذلك للحصول على الدعم في حالة الأهلية والاستحقاق.

كما يؤكد برنامج حساب المواطن، أهمية تحديث البيانات بصفة مستمرة حتى لا يتأثر الدعم الخاص بالمستفيدين.

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خطوات تحديث بيانات حساب المواطن:

– أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن “هنا الرابط“.
– ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
– ثم القيام بإضافة رمز التحقق المرئي كما يذكر.
– ثم اختيار ما بين استكمال أو تعديل الطلب على حسب الحالة.
– ثم القيام بتعديل البيانات المطلوبة.
– ثم مراجعة البيانات المحدثة للتأكد من دقتها.
– ثم الخطوة الأخيرة تقديم طلب تحديث البيانات.

تحديث بيانات حساب المواطن عبر التطبيق

• أولاً تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات.
• ثانياً تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
• ثالثا اختيار أيقونة البيانات.
• رابعاً تعديل البيانات المطلوبة.
• ثم مراجعة البيانات المحدثة للتأكد من دقتها.
• الخطوة الأخيرة تقديم طلب التحديث.

ما هي البيانات المطلوبة للتحديث

يوجد عدد من البيانات المطلوبة لكي يتم تحديث حساب المواطن والتي نشرت من خلال منصات الحساب والتي تتمثل في الآتي:

• بيانات المستفيد الشخصية ممثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد.
• كما يجب ذكر بيانات الدخل، مثل طبيعة العمل ودخل الأسرة.
• بيانات العقارات، مثل ملكية أو إيجار العقارات في حالة تواجدها.
• بيانات التابعين للمستفيد أو مقدم الطلب، مثل الاسم والعمر والحالة الاجتماعية لكل فرد.
كما يتطلب بيانات الحساب البنكي للمستفيد من الحساب.

 

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