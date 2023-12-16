بالتفصيل.. خطوات ورابط تحديث بيانات حساب المواطن

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يتيح برنامج حساب المواطن، تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين، وذلك للحصول على الدعم في حالة الأهلية والاستحقاق.
كما يؤكد برنامج حساب المواطن، أهمية تحديث البيانات بصفة مستمرة حتى لا يتأثر الدعم الخاص بالمستفيدين.
– أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن “هنا الرابط“.
– ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
– ثم القيام بإضافة رمز التحقق المرئي كما يذكر.
– ثم اختيار ما بين استكمال أو تعديل الطلب على حسب الحالة.
– ثم القيام بتعديل البيانات المطلوبة.
– ثم مراجعة البيانات المحدثة للتأكد من دقتها.
– ثم الخطوة الأخيرة تقديم طلب تحديث البيانات.
• أولاً تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات.
• ثانياً تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
• ثالثا اختيار أيقونة البيانات.
• رابعاً تعديل البيانات المطلوبة.
• ثم مراجعة البيانات المحدثة للتأكد من دقتها.
• الخطوة الأخيرة تقديم طلب التحديث.
يوجد عدد من البيانات المطلوبة لكي يتم تحديث حساب المواطن والتي نشرت من خلال منصات الحساب والتي تتمثل في الآتي:
• بيانات المستفيد الشخصية ممثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد.
• كما يجب ذكر بيانات الدخل، مثل طبيعة العمل ودخل الأسرة.
• بيانات العقارات، مثل ملكية أو إيجار العقارات في حالة تواجدها.
• بيانات التابعين للمستفيد أو مقدم الطلب، مثل الاسم والعمر والحالة الاجتماعية لكل فرد.
كما يتطلب بيانات الحساب البنكي للمستفيد من الحساب.
جابر أحمد يحي مرزوق
حساب الموطن ظلم في ظلم نعم انا متزوج معلمه راتبها١٤ الف والقسط في بيت عقاري ٧٩٠٠ وانا متقاعد راتبي ٤٩١٥ إيقاف خدمات يخصم البنك ١٣٠٠ وبنك التسليف ١٠٠٠ريال يعني راتبي كلها ٢٦٠٠ محروم من سكان محروم من ضمان محروم من حساب الموطن محروم حتى من سيارة والبيت اجار والله وكيلك