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في ظل استمرار التقلبات الجوية

بالفيديو.. أمطار غزيرة على ينبع وتجمعات للمياه في الشوارع

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٧ مساءً
بالفيديو.. أمطار غزيرة على ينبع وتجمعات للمياه في الشوارع
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار على أحياء محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، في ظل استمرار التقلبات الجوية بعدة مناطق.

وأظهر المقطع، هطول أمطار غزيرة، وتجمعات للمياه في شوارع ينبع، في ظل استمرار الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

 

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