تاليسكا يصل لـ50 هدفًا بدوري المحترفين ميتروفيتش يسير على خُطى ويسلي ضبط 17257 مخالفًا بينهم 8 متورطين في جرائم موجبة للتوقيف بالفيديو.. أمطار غزيرة على ينبع وتجمعات للمياه في الشوارع كاسترو يقود النصر لتحقيق رقم استثنائي وضع الإصلاح.. جوجل تضيف ميزة مهمة لهواتف بيكسل Pixel شاهد.. موقف محرج لرئيس وزراء بريطانيا وضيفه الهولندي محرز يقود تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرائد رونالدو بعد وصوله لـ1200 مباراة: الرحلة لم تنته النمر يحدد درجة حرارة القهوة الأنسب لتناولها
وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار على أحياء محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، في ظل استمرار التقلبات الجوية بعدة مناطق.
وأظهر المقطع، هطول أمطار غزيرة، وتجمعات للمياه في شوارع ينبع، في ظل استمرار الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.
#امطار #ينبع والسيول تغمر الشوارع تصوير ابو فهد عبدالله @saudiweathergr pic.twitter.com/62bFsSki6S
— أبو فهد (@abufahd1694) December 9, 2023
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.
كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.