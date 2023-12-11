بالفيديو.. الضباب يعانق برج الساعة في مكة المكرمة أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق مكاسب مرتقبة من تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل روما يسقط بفخ التعادل أمام فيورنتينا السعودية ستمتلك الحصة الأكبر من مطار هيثرو جيرونا يحرج برشلونة برباعية ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني أكثر من 10 ملايين مستخدم ينضمون لمنصة إكس خلال ديسمبر فقط تركي العجمة: عدم تحديد آلية لأسعار تذاكر المباريات سبب لغطًا كبيرًا أغنى عائلات في العالم تضيف لثرواتها 1.5 تريليون دولار محمد بن ناصر يعزي أسرة عبدالحفيظ السروري
وثق مقطع فيديو مشاهد ولقطات لبرج الساعة وهو يعانق الضباب في مشهد يفوق الوصف من الجمال والروعة خلال ساعات فجر اليوم الاثنين.
في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.
الضباب يعانق برج الساعة #مكة_المكرمة اليوم تصوير عضو الفريق عيسى غزواني#مكه_الان #جدة_الأن #الحرم_المكي pic.twitter.com/5Samc7Sf97
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) December 10, 2023
في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة, كما ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة.