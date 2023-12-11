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توقعات بهطول أمطار غزيرة على 4 مناطق

بالفيديو.. الضباب يعانق برج الساعة في مكة المكرمة

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٤ صباحاً
بالفيديو.. الضباب يعانق برج الساعة في مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو مشاهد ولقطات لبرج الساعة وهو يعانق الضباب في مشهد يفوق الوصف من الجمال والروعة خلال ساعات فجر اليوم الاثنين.

توقعات حالة الطقس

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

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سماء غائمة وهطول أمطار

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة, كما ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة.

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