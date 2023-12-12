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بالفيديو.. جريان وتدفق السيول شمال ينبع النخل

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٨ مساءً
بالفيديو.. جريان وتدفق السيول شمال ينبع النخل
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول في أحياء شمال ينبع النخل مساء اليوم الثلاثاء، بعد الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

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انخفاض درجات الحرارة

كما توقع المركز أن يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

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