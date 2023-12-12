كأس العالم للأندية اللقب الغائب عن غاياردو ماذا قدم أوكلاند سيتي في 10 مشاركات مونديالية؟ بالفيديو.. جريان وتدفق السيول شمال ينبع النخل بنزيما يطمح لتجاوز رونالدو في قائمة خاصة بمونديال الأندية التشكيل المتوقع لـ الاتحاد ضد أوكلاند سيتي مونديال الأندية 2023 فرصة أحمد حجازي لاستعادة بريقه 5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات حرف السعودية تعلن انطلاق أعمالها لتعزيز قطاع الحرف اليدوية عالية الجودة إصدار خاص من مرسيدس .. بمواصفات وأسعار فريدة عادات يومية مهمة تقي من هشاشة العظام
وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول في أحياء شمال ينبع النخل مساء اليوم الثلاثاء، بعد الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
#شاهد
سيول بعد القرص شمال #ينبع_النخل
الثلاثاء ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
رصد : @shabah_esaweh pic.twitter.com/t8BCx9hnYj
— FAHAD (@FAHAD_1322) December 12, 2023
كما توقع المركز أن يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.