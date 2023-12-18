بالفيديو.. مجهول يصدم بسيارته موكب الرئيس الأمريكي

أكد ستيف كوبيك المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكي، الذي يشرف على حماية كبار المسؤولين الحكوميين، إن الحادث الذي وقع مع موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن متعمداً.

سيارة تصطدم بموكب بايدن

وفي وقت سابق، أفادت مجموعة صحفيي البيت الأبيض، باصطدام سيارة عابرة بإحدى السيارات في موكب بايدن، بينما كان رئيس الدولة يغادر مقر حملته الانتخابية في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

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🔴 مجهول يصطدم بسيارته موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن pic.twitter.com/l4m5FOvi8j — الصين بالعربية (@mog_china) December 18, 2023

وجاء في بيان صدر عن المجموعة: “اليوم، في حوالي الساعة 8:09 من المساء (4:09 بتوقيت موسكو)، اصطدمت سيارة عابرة بمركبة تابعة للخدمة السرية كانت تحرس طريق الموكب الرئاسي في ويلمنغتون في دائرة كولومبيا. ولم يكن هناك أية نوايا متعمدة من جانب المشاركين في الحادث. وغادر الموكب الرئاسي دون وقوع أي عواقب”.

تصوير لحظة الاصطدام

ويشار إلى أن الصحفيين، تمكنوا من تصوير لحظة الاصطدام الذي فاجأ بايدن، وكذلك صوروا ردود فعل الحراس المعنيين الذين سارعوا لإبعاد الرئيس الأمريكي عن المكان. أما السائق المذنب في الحادث، فقد أحاط به رجال الأمن المسلحون.