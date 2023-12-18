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جهاز الخدمة السرية أكد أن الحادث غير متعمد

بالفيديو.. مجهول يصدم بسيارته موكب الرئيس الأمريكي

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ صباحاً
بالفيديو.. مجهول يصدم بسيارته موكب الرئيس الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

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أكد ستيف كوبيك المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكي، الذي يشرف على حماية كبار المسؤولين الحكوميين، إن الحادث الذي وقع مع موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن متعمداً.

سيارة تصطدم بموكب بايدن

وفي وقت سابق، أفادت مجموعة صحفيي البيت الأبيض، باصطدام سيارة عابرة بإحدى السيارات في موكب بايدن، بينما كان رئيس الدولة يغادر مقر حملته الانتخابية في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

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وجاء في بيان صدر عن المجموعة: “اليوم، في حوالي الساعة 8:09 من المساء (4:09 بتوقيت موسكو)، اصطدمت سيارة عابرة بمركبة تابعة للخدمة السرية كانت تحرس طريق الموكب الرئاسي في ويلمنغتون في دائرة كولومبيا. ولم يكن هناك أية نوايا متعمدة من جانب المشاركين في الحادث. وغادر الموكب الرئاسي دون وقوع أي عواقب”.

تصوير لحظة الاصطدام

ويشار إلى أن الصحفيين، تمكنوا من تصوير لحظة الاصطدام الذي فاجأ بايدن، وكذلك صوروا ردود فعل الحراس المعنيين الذين سارعوا لإبعاد الرئيس الأمريكي عن المكان. أما السائق المذنب في الحادث، فقد أحاط به رجال الأمن المسلحون.

 

 

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