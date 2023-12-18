وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية صندوق التنمية العقارية: تعليق الخصومات مؤقتًا بدء التصويت في أول انتخابات لمجالس المحافظات بالعراق منذ 10 سنوات بالفيديو.. مجهول يصدم بسيارته موكب الرئيس الأمريكي حريق في خط نقل نفط جنوب شرق ليبيا في 6 خطوات.. طريقة تحديث بيانات حساب المواطن دار الأوبرا بالدرعية منارة ثقافية لمرحلة جديدة في تاريخ السعودية إبيكون نيوم ستجعل السعودية مركز العالم السياحي السعودية تحدث علامة فارقة في مباحثاتها مع كوريا الجنوبية بالمناجم العالمية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
أكد ستيف كوبيك المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكي، الذي يشرف على حماية كبار المسؤولين الحكوميين، إن الحادث الذي وقع مع موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يكن متعمداً.
وفي وقت سابق، أفادت مجموعة صحفيي البيت الأبيض، باصطدام سيارة عابرة بإحدى السيارات في موكب بايدن، بينما كان رئيس الدولة يغادر مقر حملته الانتخابية في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.
🇺🇸
🔴 مجهول يصطدم بسيارته موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن pic.twitter.com/l4m5FOvi8j
— الصين بالعربية (@mog_china) December 18, 2023
وجاء في بيان صدر عن المجموعة: “اليوم، في حوالي الساعة 8:09 من المساء (4:09 بتوقيت موسكو)، اصطدمت سيارة عابرة بمركبة تابعة للخدمة السرية كانت تحرس طريق الموكب الرئاسي في ويلمنغتون في دائرة كولومبيا. ولم يكن هناك أية نوايا متعمدة من جانب المشاركين في الحادث. وغادر الموكب الرئاسي دون وقوع أي عواقب”.
ويشار إلى أن الصحفيين، تمكنوا من تصوير لحظة الاصطدام الذي فاجأ بايدن، وكذلك صوروا ردود فعل الحراس المعنيين الذين سارعوا لإبعاد الرئيس الأمريكي عن المكان. أما السائق المذنب في الحادث، فقد أحاط به رجال الأمن المسلحون.