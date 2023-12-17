بانيغا في طريقه لمغادرة الشباب

يبدو أن النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خلال الفترة المقبلة.

بانيغا يقترب من الرحيل

وأكدت تقارير إسبانية مؤخرًا، أن بانيغا اقترب من الانتقال إلى صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني، بعدما توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي الشباب لإنهاء عقده.

وتعرض بانيغا لانتقادات قوية، بعد تراجع مستواه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وطالب بعض النقاد الرياضيين بضرورة رحيله عن الليوث في الميركاتو الشتوي المقبل، لتذبذب مستواه فنيًا وبدنيًا.

وكان نادي الشباب قد تعاقد مع بانيغا صاحب الـ35 عامًا، في عام 2020، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني، وجدد تعاقده في الصيف الماضي لمدة موسم آخر حتى عام 2024.

تعادل الفتح ضد الشباب

على الجانب الآخر، لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 18 نقطة، ليحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفتح إلى 25 نقطة في المركز السابع.