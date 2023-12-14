بايدن لن يعفو عن نجله حال ثبتت إدانته

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أمس الأربعاء: إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا ينوي العفو عن نجله هانتر بايدن إذا ثبتت إدانته بارتكاب جرائم ضريبية.

بايدن لن يعفو عن نجله

وأضافت كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي: “لقد أوضحت الأمر بوضوح: الرئيس بايدن لن يعفو عن ابنه”.

وذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي، نقلًا عن مصادر قريبة من الرئيس الأمريكي، أن الرئيس جو بايدن، يغرق في حالة من الغضب والحزن، بسبب الملاحقة الجنائية لابنه هانتر.

شعور الرئيس بالذنب

وحسب “أكسيوس”، اعترف بايدن نفسه في محادثات خاصة بأنه يشعر بالذنب تجاه ما يمر به ابنه البالغ من العمر 53 عامًا.

ولفت الانتباه إلى أن هانتر بايدن، تبين أنه شخصية مركزية في التحقيق الجمهوري الذي بدأ بهدف عزل الرئيس الأمريكي.

توتر العلاقات مع المدعي العام

وذكر “موقع “أكسيوس”: “أعرب الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا، في محادثات مع المقربين منه، عن وجهة نظر مفادها أنه لو لم يترشح في عام 2020، لما واجه هانتر اتهامات جنائية ولم يكن ليكون هدفًا يوميًّا لوسائل الإعلام المحافظة”.

وأشار إلى أن التحقيق الجنائي مع هانتر بايدن أدى إلى توتر علاقة الرئيس مع المدعي العام ميريك جارلاند، الذي عين مدعيًا خاصًّا في قضية هانتر بايدن في أغسطس.