بايدن يتحدى الشيوخ ويمنح زيلينسكي 200 مليون دولار

في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن محاولات عزله بسبب السياسات الاقتصادية التي يتبعها، وفي الوقت الذي رفض فيه مجلس الشيوخ الأمريكي اقتراحات الرئيس لتقديم المساعدات إلى أوكرانيا، قرر سيد البيت الأبيض منح كييف 200 مليون دولار مساعدات إضافية.

لقاء بايدن مع زيلينسكي

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأمريكي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، اليوم، بعد أن منع مجلس الشيوخ إعطاء الموافقة على حزمة مساعدات ضخمة لكييف.

وكان زيلينسكي عقد اجتماعات عدة في الكونغرس وفي البيت الأبيض لتجنب أن وقف المساعدات الأمريكية لبلاده في وقت أصبحت الدول الغربية تشتكي فيه من ارتفاع الأعباء المالية التي تتحملها لمساندة أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

ويسعى الرئيس الأوكراني إلى إقناع الكونغرس الأمريكي بأن بلاده ستكون قادرة على تحقيق الانتصار إذا استمر الدعم الأمريكي لها، لكن شكوك أعضاء الكونغرس حول تحقيق ذلك تزداد يومًا بعد يوم بسبب طول أمد الحرب وعدم قدرة أوكرانيا على حسمها رغم الدعم الغربي المتواصل.

سلاح العقوبات

وفي سياق متصل أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف حوالي 150 فرداً وكياناً يُشتبه في قيامهم بتزويد أو تمويل صناعة الدفاع الروسية في حربها ضد أوكرانيا والالتفاف على العقوبات المعمول بها ضد روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022.