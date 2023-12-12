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بايدن يعترف : أنا صهيوني أشعر بدفء لا يتزعزع مع الجالية اليهودية

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
بايدن يعترف : أنا صهيوني أشعر بدفء لا يتزعزع مع الجالية اليهودية
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه صهيوني، مشيرًا إلى أنه يشعر بالدفء الذي لا يتزعزع مع الجالية اليهودية.

حديث بايدن جاء أثناء حفل إضاءة الشمعدان في البيت الأبيض حيث قال : “لقد وقعت في مشاكل وانتقادات عندما قلت قبل بضع سنوات إنه ليس عليك أن تكون يهودياً لتكون صهيونياً، واليوم أقول أنا صهيوني”.

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دعم إسرائيل

وتعهد الرئيس الأمريكي باستمرار دعم إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة بقوله : “سنواصل تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل حتى تتخلص من حماس، لكن علينا أن نكون حذرين، عليهم أن يكونوا حذرين فالرأي العام العالمي كله يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها، ولا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك”.

وأضاف “كما قلت بعد هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر فإن التزامي بسلامة الشعب اليهودي، وأمن إسرائيل، وحقها في الوجود كدولة يهودية مستقلة، لا يتزعزع”.

انتخابات الرئاسة

ويواجه الرئيس الأمريكي ضغوطًا تطالبه بالانسحاب من السباق الرئاسي في 2024 إلا أنه لا يزال متمسكًا بحقه ويحاول الحصول على دعم اللوبي الصهيوني في أمريكا.

وفي وقت سابق قال ديفيد أكسلرود، أحد مستشاري الرئيس السابق باراك أوباما في حملته الانتخابية لعام 2008 إن جو بايدن يجب أن ينسحب من السباق الرئاسي لعام 2024، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي أنه يتخلف عن دونالد ترامب في عدد من الولايات الحاسمة الرئيسية.

تراجع شعبية بايدن

وجاء في تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، أن استطلاعات الرأي أظهرت تراجع شعبية الرئيس الأمريكي الحالي أمام منافسه الجمهوري المحتمل ترامب، بفوارق تتراوح من 3 إلى 10% في ولايات أريزونا، وجورجيا، وميشيجان، ونيفادا، وبنسلفانيا، بينما تفوق بايدن في ولاية ويسكونسن فقط، حيث تقدم بفارق نقطتين مئويتين.

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