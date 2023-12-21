بايرن ميونخ يهزم فولفسبورج بشق الأنفس في الدوري الألماني حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة لحظة إنقاذ سائح تائه بالقرب من ثوران بركان أيسلندا قصة طلاق بين رجل وزوجته بسبب مشهور في التواصل الاجتماعي! رغبة الخليج حول عبدالإله هوساوي تُقلق الهلال برشلونة يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في ألميريا إشارات مشاة ذكية في رفحاء قرارات الفيدرالي الأمريكي تنذر بسقوط الدولار في عام 2024 جماهير النصر: لن نسمح بخروج كريستيانو رونالدو من نادينا طلاب الجوف يتفوقون على طلاب جازان في فرسان التعليم
حقق الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني فوزًا صعبًا على نادي فولفسبورج الألماني بنتيجة 2- 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الألماني.
وسجل البايرن هدفيه في الشوط الأول عبر كل من جمال موسيالا وهاري كين في الدقيقتين الـ 33 والـ43، بينما سجل اللاعب ماكسيمليان أرنولد الهدف الوحيد لفولفسبورج في الدقيقة الـ 45.
وبعد المباراة، أصبح رصيد البايرن 38 نقطة في المركز الثاني في الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد فولفسبورج عند 19 نقطة في المركز العاشر.
وكانت المباراة أُقيمت على ملعب فوكسفاجن آرينا معقل فريق فولفسبورج.