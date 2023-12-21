بايرن ميونخ يهزم فولفسبورج بشق الأنفس في الدوري الألماني

حقق الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني فوزًا صعبًا على نادي فولفسبورج الألماني بنتيجة 2- 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الألماني.

بايرن ميونخ ضد فولفسبورج

وسجل البايرن هدفيه في الشوط الأول عبر كل من جمال موسيالا وهاري كين في الدقيقتين الـ 33 والـ43، بينما سجل اللاعب ماكسيمليان أرنولد الهدف الوحيد لفولفسبورج في الدقيقة الـ 45.

وبعد المباراة، أصبح رصيد البايرن 38 نقطة في المركز الثاني في الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد فولفسبورج عند 19 نقطة في المركز العاشر.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب فوكسفاجن آرينا معقل فريق فولفسبورج.