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بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد إلى الكويت للعزاء في نواف الأحمد

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٢ مساءً
بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد إلى الكويت للعزاء في نواف الأحمد
المواطن - واس

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، هذا اليوم الأحد 4 / 6 / 1445هـ الموافق 17 / 12 / 2023م، إلى دولة الكويت الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله – .
حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،

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