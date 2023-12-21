بتوجيه من ولي العهد.. خالد بن سلمان يصل لندن في زيارة رسمية

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وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارةٍ رسمية؛ وذلك بناءً على توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.
وسيلتقي سموه خلال الزيارة عددًا من المسؤولين البريطانيين؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.