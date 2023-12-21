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جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

بتوجيه ولي العهد.. خالد بن سلمان يلتقي الرئيس الفرنسي

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ صباحاً
بتوجيه ولي العهد.. خالد بن سلمان يلتقي الرئيس الفرنسي
المواطن - واس

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بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في قصر الإليزيه، فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

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ونقل سمو وزير الدفاع خلال اللقاء لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، فيما حمل فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الفرنسي معالي وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، ومعالي رئيس هيئة الأركان الخاصة برئاسة الجمهورية الفريق فابيان موندون، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية في مجموعة العشرين ومجموعة السبع إيمانويل بون، ومستشار الشؤون الإستراتيجية ونزع السلاح في رئاسة الجمهورية لوك شاتيل، ومستشارة شمال إفريقيا لشؤون الشرق الأوسط في رئاسة الجمهورية آن كلير لوجوندر.
 

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