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بتوجيه ولي العهد.. خالد بن سلمان يلتقي سوناك لاستعراض العلاقات الإستراتيجية

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٦ مساءً
بتوجيه ولي العهد.. خالد بن سلمان يلتقي سوناك لاستعراض العلاقات الإستراتيجية
المواطن - واس

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بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، بمقر الحكومة البريطانية في لندن اليوم، دولة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

ونقل سمو وزير الدفاع خلال اللقاء لدولته تحيات قيادة المملكة- أيدها الله-، فيما حمل دولته تحياته لقيادة المملكة.

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العلاقات الإستراتيجية

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين والتطورات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب البريطاني مستشار الأمن القومي تيم بارو، والسكرتيرة الخاصة لرئيس الوزراء للشؤون الخارجية فيونا ماكيلوهام، ومستشار رئيس الوزراء للسياسات الخارجية جون بيو، ونائب مستشار الأمن القومي ماثيو كولينز.

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