بحر ثالث العروض المسرحية في مهرجان الرياض للمسرح

شهد مهرجان الرياض للمسرح، في دورته الأولى؛ الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية، يوم السبت، عرض مسرحية (بحر) من إعداد وإخراج سلطان النوه، وسينوغرافيا فيصل العبيد ضمن مسرحيات الفرق المتأهلة في مسابقة المهرجان، والقادمة من ثماني مدن.

فكرة المسرحية

وتدور فكرة المسرحية المستوحاة عن نص (النهام بحر) للكاتب المسرحي الراحل عبدالرحمن المريخي؛ حيث تنشأ علاقة حب وود ما بين (النهام بحر) و(نورة) بنت النوخذة (صقر)؛ لتبرز ملامح الطبقية واختلافاتها ومشاهد ما بين الرفض تارةً والقبول تارة أخرى، ترافقها استغلالية (النهام بحر) لغرض استمرارية عمل النوخذة والبحارة.

ويتواصل سيناريو المسرحية بعد اكتشاف (بحر)، في مراحل متقدمة، كمية الخداع والاستغلال الذي تعرَّض له، خاصة بعد حصوله على (نورة) والزواج منها وعلاقتهما المتوترة بعد الزواج المختلفة تمامًا عن السابق، مما أفقده أقوى ما يملكه (صوته) كنهام و(إحساسه) كشاعر.

مهرجان الرياض للمسرح

يُذكر أن مهرجان الرياض للمسرح؛ الذي انطلق الأربعاء الماضي، برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وبتنظيمٍ من هيئة المسرح والفنون الأدائية، يهدف إلى تنشيط وتفعيل الحراك المسرحي السعودي عبر حزمةٍ من العروض المسرحية السعودية لدعم الإنتاج المحلي للمسرح.

ويستضيف المهرجان الذي يستمر حتى 24 ديسمبر الجاري، في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض؛ دولة تونس كضيف شرف هذا العام، لتنشر معها عبق الثقافة التونسية العربية وفنّها المسرحي الإبداعي الأصيل.