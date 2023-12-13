بحضور 50 ألفًا .. أكبر تواجد جماهيري يحضر المباراة الافتتاحية لـ كأس العالم للأندية 2023

حصدت المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2023 بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، التي أقيمت أمس الثلاثاء، لقب المباراة ذات الأكبر حضور جماهيري في تاريخ البطولة على مدار نُسخها العشرين، إذ شهدت حضورًا حاشدًا في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن المباراة الافتتاحية للبطولة شهدت حضور (50,248) مشجعًا ومشجعة، في رقم قياسي جديد لم تشهده البطولة سابقًا في المباريات الافتتاحية.

وانتهت المباراة بفوز الاتحاد بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى ربع نهائي المونديال الذي تستضيفه المملكة حتى الـ22 من ديسمبر الجاري، ويلتقي مع نظيره الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل في ربع النهائي، والفائز منهما سيواجه فلومينينسي البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية) في نصف نهائي مونديال الأندية.

إلى ذلك، شدد الاتحاد السعودي لكرة القدم على ضرورة تحميل تطبيق بطولة كأس العالم للأندية 2023 للجماهير الراغبة بدخول المباريات، إذ ينحصر دخول ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) ومدينة الأمير عبدالله الفيصل في محافظة جدة بـ(التطبيق) وإظهار التذكرة لفريق المنظمين.

ويشارك في البطولة الأندية الفائزة بالبطولات الأعلى تصنيفًا في الاتحادات القارية وممثل البلد المضيف، حيث يشارك إلى جانب نادي الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي، كلٌّ من مانشستر سيتي الإنجليزي، وأوراوا ريدز الياباني، والأهلي المصري، وكلوب ليون المكسيكي وفلومينينسي البرازيلي.