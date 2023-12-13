Icon

بحضور 50 ألفًا .. أكبر تواجد جماهيري يحضر المباراة الافتتاحية لـ كأس العالم للأندية 2023 Icon تسلا تستدعي مليوني سيارة بسبب خلل Icon موعد مباريات الخميس في الدوري الأوروبي Icon ميزة جديدة لحماية الآيفون من اللصوص والسرقات Icon إعلامي اتحادي يُعلق على أداء توري بينسو: شخصيتها قوية Icon معلومة صادمة بشأن إبر التنحيف وتكلفتها Icon برد جويريد يبدأ اليوم ويستمر 4 أيام Icon 4 لاعبين في الاتحاد فازوا بـ 8 ألقاب لـ كأس العالم للأندية Icon جريان الأودية والشعاب وامتلاء السدود بعد أمطار الخير بالجوف Icon الاتحاد الثاني والأهلي المصري الخامس .. تعرف على القيمة التسويقية لـ أندية كأس العالم 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بين الاتحاد وأوكلاند سيتي

بحضور 50 ألفًا .. أكبر تواجد جماهيري يحضر المباراة الافتتاحية لـ كأس العالم للأندية 2023

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ مساءً
بحضور 50 ألفًا .. أكبر تواجد جماهيري يحضر المباراة الافتتاحية لـ كأس العالم للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حصدت المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2023 بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، التي أقيمت أمس الثلاثاء، لقب المباراة ذات الأكبر حضور جماهيري في تاريخ البطولة على مدار نُسخها العشرين، إذ شهدت حضورًا حاشدًا في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن المباراة الافتتاحية للبطولة شهدت حضور (50,248) مشجعًا ومشجعة، في رقم قياسي جديد لم تشهده البطولة سابقًا في المباريات الافتتاحية.

قد يهمّك أيضاً
اتفاقية لتعزيز الأبحاث والبرامج التوعوية في أمراض الصوت والبلع

اتفاقية لتعزيز الأبحاث والبرامج التوعوية في أمراض الصوت والبلع

الفالح: نسعى للحاق بركب التحول إلى الطاقة النظيفة عبر التعاون مع الصين

الفالح: نسعى للحاق بركب التحول إلى الطاقة النظيفة عبر التعاون مع الصين

وانتهت المباراة بفوز الاتحاد بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى ربع نهائي المونديال الذي تستضيفه المملكة حتى الـ22 من ديسمبر الجاري، ويلتقي مع نظيره الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل في ربع النهائي، والفائز منهما سيواجه فلومينينسي البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية) في نصف نهائي مونديال الأندية.

إلى ذلك، شدد الاتحاد السعودي لكرة القدم على ضرورة تحميل تطبيق بطولة كأس العالم للأندية 2023 للجماهير الراغبة بدخول المباريات، إذ ينحصر دخول ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) ومدينة الأمير عبدالله الفيصل في محافظة جدة بـ(التطبيق) وإظهار التذكرة لفريق المنظمين.

ويشارك في البطولة الأندية الفائزة بالبطولات الأعلى تصنيفًا في الاتحادات القارية وممثل البلد المضيف، حيث يشارك إلى جانب نادي الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي، كلٌّ من مانشستر سيتي الإنجليزي، وأوراوا ريدز الياباني، والأهلي المصري، وكلوب ليون المكسيكي وفلومينينسي البرازيلي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة لأكثر من 6000 رياضي لإظهار قدراتهم
الرياضة

وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة...

الرياضة
حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 160 كجم قات مخدر بجازان
أخبار أمنية

حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 160 كجم...

أخبار أمنية
النصر يتألق مع كاسترو ويحقق رقمًا غائبًا منذ 2014
آخر الاخبار

النصر يتألق مع كاسترو ويحقق رقمًا غائبًا...

آخر الاخبار
قائمة أدوية ممنوعة على مرضى القلب
صحة وطب‎

قائمة أدوية ممنوعة على مرضى القلب

صحة وطب‎
معلومات عن القاتل الصامت في اليوم العالمي للسكري
صحة وطب‎

معلومات عن القاتل الصامت في اليوم العالمي...

صحة وطب‎
سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجدة والليث
السعودية اليوم

سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجدة...

السعودية اليوم
إنقاذ شخص سقط في بئر بالعرضيات وهو بصحة جيدة
السعودية اليوم

إنقاذ شخص سقط في بئر بالعرضيات وهو...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه