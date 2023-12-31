بدءاً من اليوم.. خطوات التقديم على حركة النقل الخارجي

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أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي؛ وذلك ضمن جهودها لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، وتحقيق استقرار المعلمين والمعلمات.
وتتيح الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي وفتح الرغبات من خلال نظام نور، بدايةً من اليوم الأحد 18 جمادى الآخرة الجاري، على أن تستمر فترة التقديم حتى 6 رجب المقبل.
وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة التعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، و إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.
ودعت الوزارة شاغلي الوظائف التعليمية الاطلاع على القواعد التنظيمية المتعلقة بإجراءات النقل الخارجي عبر موقع الوزارة ( وكالة الموارد البشرية) على الرابط التالي “اضغط هنا“.
يتم التقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور بدءا من اليوم من خلال اتباع ما يلي:
– الذهاب إلى موقع نظام نور الإلكتروني “اضغط هنا“.
– تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور أو عبر النفاذ الوطني.
– تحديد أيقونة خدمات شؤون المعلمين.
– الضغط على رغبات النقل الخارجي.
– سيظهر إقرار، يتم قراءته بعناية ثم يتم طباعته.
– يجب الموافقة على الإقرار للانتقال إلى الصفحة التالية.
– سوف تظهر صفحة البيانات يتم الاطلاع عليها بحذر والتأكد من أن كافة البيانات المرفقة صحيحة.
– ثم يتم اعتماد البيانات.
– تحميل الإقرار الإلزامي والضغط على قبول لتتمكن من ترتيب الرغبات وإدخالها.