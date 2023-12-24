بدجت السعودية توقع اتفاقية للاستحواذ على أسهم شركة عالم السيارات

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن توقيع اتفاقية مبادلة الأسهم للاستحواذ على شركة معدات الجزيرة المحدودة بالكامل وذلك عن طريق زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة للمساهم البائع في شركة معدات الجزيرة المحدودة.

صفقة بدجت السعودية

وبحسب بيان الشركة عبر موقع تداول السعودية أعلنت بدجت السعودية عن إبرامها اتفاقية مبادلة الأسهم بتاريخ 21-12-2023م مع الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) مالك رأس مال شركة عالم السيارات، لغرض الاستحواذ على كامل حصص شركة عالم السيارات والبالغة ثلاثمائة ألف (300,000) حصة، تمثل ما نسبته 100% من رأس مال شركة عالم السيارات من خلال شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة (رحال) المملوكة بالكامل للشركة المتحدة الدولية للمواصلات وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في بدجت السعودية لمالك رأس مال شركة عالم السيارات، بحيث ستتم زيادة رأس مال الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) من سبعمائة وأحد عشر مليونًا وستمائة وستة وستين ألفًا وستمائة وثمانين (711,666,680) ريالًا سعوديًا إلى سبعمائة وواحد وثمانين مليونًا وستمائة وستة وستين ألفًا وستمائة وثمانون (781,666,680) ريالًا سعوديًا.

زيادة رأسمال الشركة

وسيتم ذلك من خلال إصدار سبعة ملايين (7,000,000) سهم عادي ليزيد بذلك عدد أسهمها من واحد وسبعين مليونًا ومائة وستة وستين ألفًا وستمائة وثمانية وستين (71,166,668) سهمًا عاديًا إلى ثمانية وسبعين مليونًا ومائة وستة وستين ألفًا وستمائة وثمانية وستين (78,166,668) سهمًا عاديًا، أي بنسبة زيادة قدرها حوالي 9.84% من رأس مال شركة بدجت قبل إصدار أسهمها الجديدة (صفقة الاستحواذ).

تقييم عالم السيارات

وبحسب البيان فإن إجمالي تقييم شركة عالم السيارات أربعمائة وخمسة وخمسون مليون (455,000,000) ريال سعودي، وتمثل قيمة الأسهم المراد شراؤها مبلغ أربعمائة وخمسة وخمسين مليون (455,000,000) ريال سعودي بناء على عدد الحصص المرغوب الاستحواذ عليها في شركة عالم السيارات والبالغة ثلاثمائة ألف (300.000) حصة، تمثل ما نسبته 100% من كامل الحصص في رأس مال شركة عالم السيارات.