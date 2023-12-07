برج ⁧‫المملكة‬⁩ والفيصلية‬⁩ يتحدثان بلغة الضوء في عرض مدهش يحمل عنوان حوار

يُعد عرض الضوء المسمى “حوار” واحدًا من الأعمال الفنية البارزة في معرض نور الرياض، حيث أقيم هذا العمل الفني المبهج بين برج المملكة وبرج الفيصلية في الرياض، ويجسد تفاعلًا بصريًّا مدهشًا يستخدم الضوء بدلًا من الكلمات للتعبير عن المشاعر والانطباعات.

وتم تصميم “حوار” بواسطة الفنان الألماني كريستوفر باودر، ويستمر لمدة 7 دقائق. يستخدم العمل 557 ضوءًا متحركًا و4 أجهزة ليزر فائقة الطاقة، بالإضافة إلى الموسيقى الموجودة في الخلفية. يتم تبادل رسائل إبداعية بين البرجين من خلال ألوانهما التي تعكس الحالة المزاجية والعواطف والسمات الشخصية.

يعتبر هذا العمل الفني أنشودة تُحتفي بقوة التواصل وتعزز التنوع والإبداع بين الأفراد والثقافات.

نور الرياض

يعتبر “حوار” جزءًا من نور الرياض، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الفن الضوئي والتصاميم المبتكرة. يتيح للجمهور فرصة فريدة للاستمتاع بتجربة مشاهدة هذا العرض الضوئي المذهل والملهم بين برجين شاهقة في العاصمة الرياض. إنه تفاعل بصري يأخذ الزوار في رحلة ساحرة ويعكس جمال الفن الضوئي وقوة الرسائل البصرية التي يمكن أن تنقلها.

يعد “حوار” مثالًا بارزًا على الابتكار الفني والتواصل البصري في ساحة عامة، حيث يستخدم الضوء والليزر لخلق تجربة فريدة وتفاعلية للمشاهدين.

إنه يدعو الجمهور إلى التأمل والتفكير والتفاعل مع الرسائل البصرية التي تتبادلها البرجين.

كما يُعد “حوار” إضافة رائعة نور الرياض وتجربة لا تنسى لعشاق الفن الضوئي والتصاميم المبهجة.