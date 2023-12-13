برد جويريد يبدأ اليوم ويستمر 4 أيام 4 لاعبين في الاتحاد فازوا بـ 8 ألقاب لـ كأس العالم للأندية جريان الأودية والشعاب وامتلاء السدود بعد أمطار الخير بالجوف الاتحاد الثاني والأهلي المصري الخامس .. تعرف على القيمة التسويقية لـ أندية كأس العالم 2023 وليد الفراج: مباراة الأهلي المصري اختبار حقيقي لـ الاتحاد ومدربه إحباط محاولات تهريب وترويج مواد مخدرة في جازان وحائل منصور البلوي: رحيل محمد نور أسوأ يوم في حياتي منصور البلوي: الحكام يُجاملون الهلال سعود بن مشعل: ثقة القيادة مسؤولية عظيمة ووسام فخر ومصدر اعتزاز إعداد نونو سانتو سبب تراجع نتائج الاتحاد
أكد خبير الفلك الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الأربعاء هو بداية دخول برد جويريد.
وتابع: “دخول جويريد وهو عبارة عن رياح ناهضة تؤثر على كل المناطق وخاصة سواحل البحر الأحمر، بخلاف انخفاض في درجات الحرارة”.
ولفت الزعاق إلى أن “موجة برد جويريد مستمرة طوال 4 أيام وهي الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، بينما تبلغ ذروة البرد يومي الجمعة والسبت”.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان مصحوبة برياح نشطة، ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل والمرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.