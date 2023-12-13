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رياح ناهضة تؤثر على كل المناطق

برد جويريد يبدأ اليوم ويستمر 4 أيام

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٧ مساءً
برد جويريد يبدأ اليوم ويستمر 4 أيام
المواطن - فريق التحرير

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أكد خبير الفلك الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الأربعاء هو بداية دخول برد جويريد.

وتابع: “دخول جويريد وهو عبارة عن رياح ناهضة تؤثر على كل المناطق وخاصة سواحل البحر الأحمر، بخلاف انخفاض في درجات الحرارة”.

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ولفت الزعاق إلى أن “موجة برد جويريد مستمرة طوال 4 أيام وهي الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، بينما تبلغ ذروة البرد يومي الجمعة والسبت”.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

أمطار رعدية

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان مصحوبة برياح نشطة، ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل والمرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

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