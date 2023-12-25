برشلونة يرفض انتقال ليفاندوفسكي لـ دوري روشن .. والسبب !

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني بدأ في التفكير في التراجع عن بيع نجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، بعد أن كانت إدارة النادي الكتالوني تفكر في بيعه في يناير أو في صيف عام 2024.

قرار تجاه عقد ليفاندوفسكي

وقالت صحيفة Sport الإسبانية: إن برشلونة سيتراجع عن بيع النجم البولندي بعد الاتفاق على تخفيض قيمة عقده بسبب تراجع مستواه مؤخرًا ومنعًا لحدوث أزمة اقتصادية للنادي الكتالوني.

يذكر أن نادي أهلي جدة كان فكر في التعاقد في ضم النجم البولندي لتدعيم صفوفه الهجومية في يناير المقبل.

وتعرض المهاجم البولندي لانتقادات بسبب مستواه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هذا الموسم، وأبدى المدير الفني تشافي هيرنانديز استياءه من أداء اللاعب، كما أنه اكتفى بتسجيل 8 أهداف في الدوري الإسباني.