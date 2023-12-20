برشلونة يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في ألميريا

حقق الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني فوزًا ثمينًا على نادي ألميريا بنتيجة 3- 2، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة ضد ألميريا

وسجل البارشا في الشوط الأول عبر رافينيا في الدقيقة الـ33، وفي الدقيقة الـ42، سجل اللاعب ليو بابتيستاو هدف التعادل لألميريا في الدقيقة الـ42.

وفي الشوط الثاني سجل البارشا الهدف الثاني عبر اللاعب سيرجي روبيرتو في الدقيقة الـ60، ثم سجل اللاعب إدجار جونزاليس الهدف الثاني في الدقيقة الـ71.

وفي الدقيقة الـ 84 سجل سيرجي روبيرتو الهدف الثالث للبارشا في الدقيقة الـ 83.

وبعد المباراة، أصبح رصيد البارشا 38 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ألميريا عند 5 نقاط في المركز الـ 20 والأخير.