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بعد نهاية الموسم الحالي

برشلونة يُجهز خطة لرحيل ليفاندوفسكي

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٢ مساءً
برشلونة يُجهز خطة لرحيل ليفاندوفسكي
المواطن - فريق التحرير

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وضع نادي برشلونة الإسباني، خطة بديلة للاستغناء عن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، خلال الموسم المقبل.

برشلونة يواصل محاولات رحيل ليفاندوفسكي

وأكدت تقارير سابقة، أن برشلونة يدرس بيع المهاجم البولندي صاحب الـ35 عامًا، في الصيف المقبل بسبب راتبه الكبير وتراجع مستواه هذا الموسم.

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وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية: “وافق النجم البولندي على تقاضي راتب متزايد مع برشلونة، حتى لا يواجه الأخير مشاكل مع الحد الأقصى للرواتب الذي تفرضه رابطة الليغا”.

ليفاندوفسكي
اللاعب البولندي – المصدر @FCBarcelona

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ليفاندوفسكي سيحصل على أكبر راتب له مع برشلونة في الموسم المقبل، ويبحث النادي عن تعديل رواتب بعض اللاعبين في الموسم المقبل، ويعد المهاجم البولندي أحدهم، إذا لم يرحل.

وأضافت: “يعلم برشلونة أن هناك بعض الأندية السعودية مهتمة للغاية بليفاندوفسكي، ومستعدة لمنحه الراتب الذي يُريده، في حين أن البولندي لا يعتقد أن الوقت قد حان لترك البارشا، ويريد خوض موسمين آخرين”.

ليفاندوفسكي
اللاعب البولندي – المصدر @FCBarcelona

اللاعب في الدوري الإسباني

وتعرض المهاجم البولندي لانتقادات بسبب مستواه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هذا الموسم، وأبدى المدير الفني تشافي هيرنانديز استياءه من أداء اللاعب، كما أنه اكتفى بتسجيل 8 أهداف في الدوري الإسباني.

ليفاندوفسكي
المهاجم البولندي – المصدر @FCBarcelona

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