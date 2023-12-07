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المقدمة لذوي التوحد

برعاية أمير عسير.. “أسر التوحد” تطلق أعمال ملتقى الخدمات التعليمية

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ صباحاً
برعاية أمير عسير.. “أسر التوحد” تطلق أعمال ملتقى الخدمات التعليمية
المواطن - حسن عسيري - أبها

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، أطلقت جمعية أسر التوحد بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم أعمال الملتقى الأول للخدمات التعليمية المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد على مستوى المنطقة  اليوم الأربـعاء.

حيث تضمن الملتقى الأول عددًا من الجلسات الحوارية والأطروحات النقاشية وورش العمل المصاحبة التي تهدف لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لذوي التوحد لاسيما طرح أهم المشكلات والتحديات التي قد تواجههم واستعراض الحلول لتلافيها وتخطِّيها بأفضل الطرق الممكنة.

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شهِد الملتقى حضور أمين عام الجمعية الأستاذة أريج المعلِّم ومدير التعليم بمنطقة عسير الأستاذ فهد عقالا وعددًا من الشخصيات القيادية بالمنطقة.

وثمَّنت أمين عام الجمعية، بادرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ورعايته الكريمة للملتقى، مؤكدةً أن ذلك يمثل إحدى مبادراته الداعمة غير المستغربة لذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم.

وذكرت: “يأتي الملتقى ضمن سلسلة خطوات الجمعية المتواصلة نحو كل ما يخدم ويدعم ذوي التوحد وييسر سبل وصولهم لأفضل الخدمات الممكنة .. خاصةً عندما يتعلَّق الأمر بالتعليم فإننا بالجمعية نحرص بشكل مضاعف على تأمين أفضل مسيرة تعليمية لأبنائنا وبناتنا الأعزاء من ذوي التوحد والتي ستؤهلهم بدورها لمستقبل أفضل يليق بهم ويمكِّنهم من تحقيق طموحاتهم وأحلامهم”.

الجدير بالذكر بأن الملتقى هو الثالث تحت رعاية أمير المنطقة حيث يسبقه الملتقى الأول لخدمات التوحد وملتقى الخدمات الصحية لذوي التوحد مستوى المنطقة.

 

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